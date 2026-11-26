民進黨宜蘭縣長候選人林國漳接連被爆與建商利益關係、建案銷售8億及如何利益迴避等，國民黨候選人吳宗憲今列出4大質疑林國漳先前回應的「不清楚」、「問A答B」與「抹黑提告」，要求對手說清「與建商的關係有多深？」如果未來建商申請送開發案到縣府，要如何利益迴避？林陣營表示，先前已經多次說明。

對此，林國漳陣營表示之前已經說明了，選戰進入倒數2天，對手陣營選舉不斷抹黑，從影片、布條到看板鋪天蓋地，團隊將委由律師提告，維持正向乾淨選風。

吳宗憲指出，問關係，林國漳陣營答「並不清楚」；問迴避，答250萬元「買不起小套房」、一定「公正廉明」；問打官司、投資、同學這三層關係，則稱「連連看」並要提告。

吳宗憲列出林國漳4次避重就輕的回應，其中問迴避、答小套房更是問A答B，並質疑他若當了縣長，面對議會質詢是否也要躲？

4次提問時間與背景：

一、11月6日：國民黨立法院黨團質疑林國漳投資亞別建設，林國漳競選辦公室發表聲明，稱投資是同學邀約。

二、11月21日：第二場公辦政見發表會，吳宗憲質疑林國漳投資在地建商，未來如何利益迴避；林國漳談的卻是投資金額，稱250萬元買不起小套房。

三、11月22日：媒體追問建案獲利與迴避做法，林國漳表示會公正廉明，遵守廉能規範。

四、11月24日、25日：民眾黨主席黃國昌、委員洪毓祥與吳宗憲接連追問，林國漳兩度受訪表示，對手用「連連看」式的攻擊，他將委由律師提告；對於如何迴避，仍未見具體內容。

吳宗憲指出，幫建商打官司、投資建商、邀他投資的是高中同學，這三層關係分別記載於法院判決、財產申報及林國漳自己的受訪說明與公司登記，公開資料擺在眼前，林國漳閃躲沒有正面回答。

吳宗憲強調，提告是林國漳權利，但鄉親要的是答案！哪裡有錯誤，請說明清楚；吳宗憲重申自己會採取的做法是：審議資料公開、主動揭露與落實利益迴避、推動「蘭陽安心成家」研議每坪16萬至19萬元可負擔住宅，讓年輕人買得起房。

吳宗憲說，縣長對於都市計畫、土地使用、建築開發案審查具有絕大的影響力，宜蘭未來要交給說得清楚的人，還是說不清楚的人？相信鄉親可以用智慧決定手中的選票。