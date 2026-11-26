國民黨高雄市長候選人柯志恩明晚「選前之夜」受邀嘉賓名單曝光，台大前校長管中閔將專程南下高雄相挺，今天搶先透過影片分享挺柯原因。管中閔說，2018年台大校長遴選案時，柯志恩在立法院主持正義的過程讓他印象深刻，也很佩服柯志恩的參選勇氣，所以明晚將現身高雄，幫柯志恩加油。

管中閔指出，2018年台大校長遴選案期間，民進黨傾全黨之力對他當選台大校長一事發動攻擊，當時擔任立法委員的柯志恩，在立法院質詢教育部，要求教育部清楚交代相關會議召開的依據及過程；柯志恩在立法院主持正義，讓他印象非常深刻，兩人後續見面感覺特別親切。

「柯志恩給我的最大感受就是她的勇氣，她其實可以選擇輕鬆的路！」管中閔強調，大家都知道，挑戰執政現任者（2022年市長選舉）相對困難，柯志恩完全不怕，而且並非三天、五天或選前沾醬油，而是長時間投入，選輸一樣把人生最精華時間放在高雄，這種勇氣、決斷，在他認識的人之間絕無僅有，令他佩服。

柯志恩說，有些情誼，來自對是非與價值共同的堅持，2018年台大校長遴選案，她選擇仗義執言，捍衛大學自治與學術尊嚴，歷經一年波折、三位教育部長，事件終於有了相對圓滿結果，「八年後的今天，感謝管中閔校長也選擇為我仗義執言，公開站出來力挺我」。