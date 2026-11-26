民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬37區催票進入第18天，今天前進白河區 、後壁區，在選前最後衝刺要如何催票，陳亭妃說，要一路騎鐵馬到11月27日，總里程數破千公里，明天選前之夜前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、立委王世堅均會到場助陣。

沒有大車掃，陳亭妃應是全台唯一以騎鐵馬造勢的候選人，選前最後階段持續以鐵馬催票，陳亭妃表示，從11月3日開始展開鐵馬催票行動，一路騎到11月27日新營長勝營區，總里程將突破1000公里。

她強調，這就是亭妃苦幹實幹的精神，也希望透過騎鐵馬與人民站在一起，聽見人民的聲音，因為人民就是她最堅強的靠山與後盾。希望11月28日選民一起站出來，用選票寫下台南歷史，讓台南400年第一位女市長為大家打拚、努力，顧好台南這個家。

針對選前之夜的準備情況，陳亭妃表示，目前都在積極準備當中，舉辦選前之夜需要好幾天的時間籌備，現在相關工作都已經展開，舞台也正在準備，今天下午就會進行相關活動排演。她邀請支持者11月27日一起來陪她走完選戰最後一哩路，前總統蔡英文也會到場加油，立委王世堅也將出席助陣。

針對烏山頭水庫光電板，陳亭妃今天表示，國民黨從中央到地方不斷操作烏賊戰，甚至刻意斷章取義，但她對水庫光電板的立場始終一致，就是要求公開透明，絕不能有任何包庇或潛規則，選舉不是話術比賽，而是真心誠意的競爭，最重要的是讓人民看見候選人真正為地方做了什麼。

陳亭妃指出，她對水庫光電板一直要求嚴格把關，第一，台南水庫不應再核准新的光電板設置案；第二，烏山頭水庫現有光電設施租約至2032年到期後，不應再續租，從源頭建立防火牆；第三，水質監測及光電板清洗都必須公開透明，並納入公民團體共同監督。

她強調，未來將把相關公民團體納入水質監測小組，設置監測儀器，只要監測數據出現異常，或有任何讓民眾不安心的情況，就會要求相關單位立即停止光電板運作，不能讓市民的用水安全受到威脅。

陳亭妃表示，從去年10月14日提出相關主張至今，她對光電板的態度沒有任何改變，相關政策就是公開透明、嚴格監督，絕不容許任何模糊空間。她也呼籲選民看清楚選舉期間的各種政治操作，不要被烏賊戰模糊焦點。

陳亭妃強調，選舉不是比誰的話術厲害，而是真心誠意為人民做事的比賽，候選人應該拿出實際作為接受檢驗，而不是在選前不斷製造政治攻防。