國民黨台南市長候選人謝龍介昨天召開「烏山頭水庫光電板震撼實錄記者會」，偕同市議員林燕祝出示公文，質疑烏山頭水庫光電案業者申請設置時仍處於公司籌備階段，市府為何短短12天內就同意申請，甚至協助辦理後續程序，質疑涉及「偷跑」及「官商勾結」，要求公開選址標準、當年評估及決策依據。

謝龍介指出，綠能公司尚未取得公司執照就能與台電簽約，不符合程序正義，並質疑行政院既然可以拆除光電設施，為何至今不拆。

台南市政府經濟發展局今天嚴正駁斥，指相關指控是「張冠李戴、誤導視聽」的烏龍爆料，強調公文所載12天，是市府依法完成形式檢核後轉呈中央，並非市府核准；業者以公司籌備處名義申請籌設許可，也是全國皆然。

經發局表示，依據電業法及電業登記規則，電業籌設的實質審查及准駁權全權在中央經濟部能源署，地方政府並無核准權。市府僅依法檢核籌設要件，確認書圖文件是否齊備，再於109年2月12日發文「核轉」中央審查。

經發局指出，謝龍介手持的公文主旨白紙黑字寫著「核轉」，卻被解讀為市府發出同意函、草率核准，將基層公務員依法行政、不拖延的行政效率，扭曲成政治攻擊工具。

針對業者申請時尚未取得公司執照，經發局說明，電業屬特許行業，依公司法規定，必須取得許可文件才能辦理公司登記。依經濟部電業申請相關規定，業者在申請電業籌設許可階段，本來就可以公司籌備處名義提出申請，待取得許可並完成公司設立登記、取得公司執照後，才能進行後續簽約、施工及取得電業執照，這是全台各縣市一致的標準法定程序。

至於謝龍介指稱業者在取得公司執照前，就以籌備處名義與台電簽約偷跑，經發局表示，已向台電查證，烏山頭光電案是以正式公司名義簽約，並非公司籌備處，批評候選人未查證最基本的簽約主體，就指控業者無照偷跑。

經發局最後表示，候選人僅憑一張依法核轉中央的公文，就在沒有具體事證下指控官商勾結，不僅是對經發局依法行政同仁的侮辱，也嚴重打擊基層公務員士氣。