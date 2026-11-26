中國國民黨台中市長候選人江啟臣今天接受媒體聯訪，談及如果當選後立法院副院長出缺時說，副院長由立法委員互選，國民黨人才濟濟，國民黨籍立委楊瓊瓔與賴士葆非常資深優秀。

江啟臣到豐原區豐原果菜市場拜票，接著與台中市長盧秀燕登上車隊在北屯區與北區掃街，下午預計在太平區與大里區掃街，爭取支持。

民主進步黨台中市長候選人何欣純上午到北屯水湳市場拜票，下午預計與民進黨籍立委林楚茵在太平車掃，晚間在霧峰區與大里掃街拜票。

何欣純被媒體詢及搶攻藍營票倉表示，台中區域均衡發展很重要，希望傾聽市民聲音，走進市場、基層，要聽各種聲音；選戰倒數，說不緊張是騙人，戒慎恐懼、戰戰兢兢，希望贏得市民支持，奮戰到最後一刻。

至於民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜，江啟臣表示，尊重各競選團隊安排與規劃，他邀所有市民明天到他的選前之夜加油打氣。這幾天掃街，看到好多市民紛紛站出來，相信一定票票入匭。

何欣純說，沈伯洋競選總部怎麼決定都尊重，相信沈伯洋是會為市民著想的市長，就如同她也是以市民為中心的市長。