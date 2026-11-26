選前倒數2天，高雄市長陳其邁原預定今晚7時才陪同綠營市長候選人賴瑞隆掃街，昨晚臨時加碼白天場，早晚陪賴瑞隆「旋風式」掃街；行前陳其邁接受聯訪指出，高雄6年來在城市蛻變已走在正確道路上，推崇賴可讓市政建設延續，呼籲市民支持賴瑞隆。

陳其邁今天上午10時抵達三民區力行路，陪同賴瑞隆掃街，支持者見陳下車，像看到偶像般當場尖叫「邁邁來了」，邁粉並索取簽名。

陳其邁接受聯訪時以自己在高雄6年執政政績指出，市民朋友能夠選擇自己喜歡的生活方式，因為在這幾年高雄非常的努力，不僅在各項不管是招商的或者城市轉型、甚至是觀光演唱會、甚至是像冬日遊樂園等這些活動，在城市蛻變過程裡，高雄已經走在正確的道路上。

陳其邁指，賴瑞隆委員長期深耕高雄、對高雄最瞭解也最有感情，我相信他的過去，不管在公部門展現的執行力，或在立法院也非常瞭解高雄的建設，高雄的預算、法案的審查，都站在高雄的立場，高雄的建設不能停。

陳其邁表示，希望市民朋友如果肯定高雄市這6年的建設，真的要拜託市民朋友能夠支持賴瑞隆，讓市政建設一棒接一棒，能夠讓高雄加大進步的腳步，這是他心裡的盼望。

選前倒數2天，高雄市長陳其邁今天上午10時陪同綠營市長候選人賴瑞隆掃街。記者石秀華／攝影

選前倒數2天，高雄市長陳其邁今天上午10時陪同綠營市長候選人賴瑞隆掃街，抵達現場有支持者索取簽名。記者石秀華／攝影

選前倒數2天，高雄市長陳其邁今天上午10時陪同綠營市長候選人賴瑞隆掃街。記者石秀華／攝影