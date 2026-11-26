花蓮議長、縣長候選人張峻遭藍營指控公帑刊登議政報導作為自己競選廣告涉及貪汙圖利；張峻今天委託律師反控縣議員吳建志涉嫌誣告及違反選罷法。張峻陣營說，議政報導已20多年是常態性勞務採購，這次因得標媒體編印時未妥善調整造成誤會，絕非公器私用。吳建志說為維護公共利益依法告發，重點是公帑使用的合理性與行政機關首長應負的責任。

吳建志是國民黨縣議會黨團書記長，昨與縣黨部人員到花蓮地檢署提出告發，指議會公帑採購的議政報導本月出現「懇請支持2號張峻」，以及張峻的縣政白皮書等內容，張峻涉犯侵占公有財物、利用職務機會詐取財物及圖利3罪嫌。

張峻委託律師魏辰州今天提告吳建志涉犯誣告及公職人員選舉罷免法104條意圖使人不當選而散布不實事實罪。

魏辰州說，縣議會從2002年起常態性編列預算做議政報導採購案，已20多年，早在張峻2009年擔任議長前，今年議政報導與張峻參選花蓮縣長無關，關聯，議政報導是針對縣議會會議內容、議員日常行為或活動報導，張峻參選縣長牽動府會政治，屬於本次勞務採購案報導範圍。

他表示，得標媒體報導時會向張峻及所有議員索取相關資料，這次逢地方選舉，文宣資料會有拜票文字，可能得標媒體未注意並做調整，導致誤會發生。他強調，編排、刊印不是花蓮縣議會去做，更非張峻主動指示這麼做，吳建志卻把常態性採購案做不當連結，讓外界對張峻人格有不當認知，令人遺憾。

張峻競總主任胡慧君說，前晚有不明人士到張峻競總說有人委託買票，競總報警，後續在這名男子身上搜出毒品；吳家先前也被查獲毒品，懷疑對方告發的舉動是在轉移焦點、搶救自己的選情。

吳建志回應，整起事件重點在於公帑使用合法性、行政程序及機關首長應負的法律責任，不能以有爭議內容就不付款作為卸責理由。張峻身為議長，對於議會預算執行、行政管理及議政報導的編輯方針具有一定監督責任，他告發是為監督公帑並維護公共利益，對於張峻提告，他坦然面對，願受司法檢驗。