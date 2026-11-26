選戰最後兩天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今早再度深入民進黨對手賴瑞隆本命區前鎮區掃街，也為明晚在前鎮夢時代舉辦的選前之夜宣傳。團隊透露，台大前校長管中閔將擔任助講嘉賓、放映柯志恩選前之夜深情告白影片，並由音樂人朱康帶領支持者合唱，要以深耕高雄、奮戰不懈的精神努力到最後一刻。

柯志恩明天將在夢時代旁台糖空地舉辦選前之夜，距離輕軌及捷運站都很近。有別於其他場次大咖雲集，明晚邀請台大前校長管中閔、立法院前院長王金平，以及立委陳菁徽、立委林倩綺等在地競選團隊助講。

柯志恩表示，她把最後一天的時間留給市民，所以明晚定義為市民之夜，今天的掃街行程也選擇在前鎮區，在三位議員候選人陪同下，呼籲及歡迎市民明天一起到夢時代享受市民之夜。

柯志恩強調，市民之夜沒有什麼政治大咖，就是跟大家聊一聊，管中閔校長向來非常支持她，所以邀請他到高雄，享受高雄市民的熱情。

今年9月至今，柯志恩舉辦四場大造勢，鳳山造勢會邀請台北市長蔣萬安及新北市長候選人李四川站台，岡山造勢會安排台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜合體，旗山造勢則以台北市長蔣萬安及民眾黨主席黃國昌為主，選前黃金周是由立法院長韓國瑜助講。