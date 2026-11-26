民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚緊急取消選前之夜，並發短片稱其他場地全被借走；同為綠營的高雄市長候選人賴瑞隆今天上午由市長陳其邁陪同掃街前表示，和沈伯洋是好兄弟，全力支援他的決定，昨晚聽到訊息後，決定將選前之夜改為「隆洋之夜」，支援沈伯洋。

賴瑞隆今天上午10時在高雄市長陳其邁陪同下，進行選舉倒數2天的巷弄旋風式掃街，行前接受媒體聯訪時，針對台北市長沈伯洋昨晚緊急取消選前之夜一事指出，先有市民才有市長，作為伯洋的好兄弟，全力支援他的決定。

賴瑞隆表示，昨天第一時間知道這個訊息之後，立即把明晚的選前之夜改成了「隆洋之夜」，也是希望全台灣的各縣市大家一起將造勢活動成為沈伯洋的選前之夜，一起支援沈伯洋，一起支援自由民主。

賴瑞隆說，每個縣市首長都會舉辦選前之夜，但沈伯洋在台北選前之夜卻遇到了阻力，3個地點全部都被借走，讓他沒有地點，最後導致必須要去封路、影響到交通，所以最後沈伯洋跟團隊才會忍痛放棄選前之夜，這個幾乎是所有候選人最痛苦的決定了，高雄從來沒有發生這樣的事情。

賴瑞隆指出，首長的心胸決定一個城市的格局、一個城市的偉大，不在於這個首長有多大的權力，而是在於這個首長是不是能夠接納各種多元的聲音。高雄之所以偉大，就是因為高雄這20幾年來，接受了各種多元的聲音而成就了高雄的偉大，所以高雄成為讓全世界稱羨的城市。

賴瑞隆說，台北跟高雄的距離三百多公里，但是兄弟相挺之心，沒有距離。呼籲所有的小水滴、小風扇們，明晚5點半，到高雄鳳山一起參加隆洋之夜，讓國民黨不能夠聽到的聲音，不願意讓他聽到的聲音，由高雄向全世界發出。