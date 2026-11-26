選前倒數兩天，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方採陸戰全縣大車掃，昨車隊從客家氣息濃厚的新埔出發，一路推進關西、橫山、芎林再到新豐，單日橫跨5鄉鎮向鄉親請託。競選團隊表示，原訂壓軸前往的湖口工業區，因沿途支持鄉親過於熱情、車隊頻頻駐足致意而延後時間，已調整於今天上午展開湖口總掃，全力向鄉親拜票。

​昨日行程中，各鄉鎮展現出截然不同卻同樣熾熱的應援風景。新埔、關西、橫山與芎林沿途鞭炮聲不絕於耳，關西更有婆媽陣頭擊響太鼓熱情相迎，氣氛熱鬧非凡；車隊行經途中，也遇見跨黨派候選人友善揮手致意，雙方以行動展現民主風度。此外，無法到場的民眾也守在線上直播全程相挺，不斷刷出「1號」留言為朝方加油打氣。

競選團隊表示，沿途有阿婆手寫大字報為鄭朝方加油，鄉親擔心他受寒，頻頻遞上點心、暖暖包；芎林街頭還有小朋友稚嫩高喊「鄭朝方凍蒜」，讓鄭朝方備感溫暖。車隊進入緊鄰竹北的新豐鄉後，街頭湧現長長人龍，支持者高舉「因為鄭朝方，讓我對新竹的未來開始有期待」手拿板，更有人高喊「竹北經驗，新豐實現」，讓鄭朝方感動落淚。

​鄭朝方表示，這場選戰他堅持以實實在在的政績作為主打，希望翻轉傳統選風。一路走來他深刻感受到世代角色的轉變——過去年輕人多半聽從家中長輩的投票意見，但這一次，許多年輕人主動成為選票的主導者，甚至強烈向家中阿公、阿婆與父母舉薦朝方，期盼自己成長的家鄉也能迎來如竹北般的改變。

​鄭朝方強調，無論是客庄的熱情太鼓、雨中的暖暖包，還是新豐街頭的長長人龍，每一份心意他都牢記在心。車隊今天上午前進湖口總掃後，下午15時與晚間18時也將回到竹北市西區與東區進行車掃催票，誠摯邀請鄉親出門投票支持1號鄭朝方，攜手實現新竹縣十三鄉鎮市共好的願景。

昨車隊從客家氣息濃厚的新埔出發，一路推進關西、橫山、芎林再到新豐，單日橫跨5鄉鎮向鄉親請託。圖／鄭朝方競辦提供