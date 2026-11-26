民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚緊急取消選前之夜，並發短片稱其他場地全被借走，高雄市長陳其邁今天上午陪同綠營高雄市長候選人賴瑞隆掃街前接受聯訪指，此事令人費解，在高雄借場地不是問題，怎麼到台北就變問題，呼籲蔣市長身為主帥應對外講清楚。

選前倒數2天，高雄市長陳其邁原訂今天晚間7時下班後，才陪同綠營市長候選人賴瑞隆掃街，但隨著綠營台北市長候選人沈伯洋昨晚取消選前之夜一事，賴團隊昨晚也同步緊急宣布，陳其邁今天上午和晚間，早晚陪同旋風式掃街。

陳其邁今天上午10時抵達陪同賴瑞隆從力行路出發掃街前接受媒體聯訪，針對沈伯洋取消選前之夜的活動指，高雄不會發生這種事情，像這次賴瑞隆和柯志恩一個在鳳山、一個在前鎮，其實大家都會有默契分別舉行，讓市民朋友可以做決定，讓市民可以最後在造勢的場合裡面聆聽各種的政見，這個就是民主。

陳其邁表示，台北市實際的情況他並不是那麼清楚，但這種就好像有點像演唱會的黃牛，訂的票又要轉讓，或是場地不用，不曉得嘞，「我覺得蔣市長應該出來講清楚吧，怎麼一個城市會弄成說一個那麼重要的選舉，另外一個市長的選舉場地全部都被搶走了」，像北平東路搶的也沒有用啊，民主是比政策、比願景，很重要很重要的一點是要有民主的風度。

「昨天晚上聽了，奇怪這種事情在台北市首都，怎麼會發生這種事情呢？」陳其邁說，在南部不管是柯志恩委員或賴瑞隆委員，在這裡場地都不是問題，怎麼到台北就變成問題呢？難道都不用說大家協調一下嗎？也許是第一場，譬如說大家喜歡凱道，那就到凱道，那搶輸的人就有其他的選擇，怎麼連讓民眾聽政見願景的機會都不公平？為什麼全部都借不到場地？讓他很難理解的。

陳其邁指，「我覺得蔣市長應該講清楚，勸他是不要把它當成一件小事」，或者是好像問A答B，主帥應該出來講話。陳並表示，高雄的場地不是什麼太大的問題，以他和柯委員之前的選舉，也不會說全部的場地都占著，大家問蔣市長也許比較清楚，因畢竟是是秒殺嘛，像北平東路這幾天也沒有活動，那為什麼要借呢？嗯，這個某種程度是令人費解的一件事情，不太懂啊，這個太高深了。