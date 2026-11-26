選戰倒數三天，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩為抗議司法介選，絕食抗議進入第七天。國民黨主席鄭麗文表示，這名「指揮官」到底是誰，竟敢明目張膽地違反偵查不公開，利用特定媒體放話造謠，她也支持徐欣瑩競總控告新竹地檢署檢察官涉違反選罷法意圖使人不當選。她相信睿智的選民一定會還給徐欣瑩公道。

對於徐欣瑩身體狀況，鄭麗文說，雖勸她保重身體恢復進食，但徐仍堅持繼續下去。25日赴徐欣瑩競選總部向團隊加油打氣，獲悉徐欣瑩還在醫院，心跳一度降至每分鐘不到40下，實在非常憂心。

鄭麗文說，徐欣瑩的小編在選前八天遭檢警以莫須有的散布不雅影片為由，搜索住處及辦公室，扣押筆電與手機，並被帶走偵訊，結果無保請回。對於司法公然介選，她十分憤慨，更對無辜的年輕人因參與政治而受到這麼大的恐怖驚嚇，感到痛心。

鄭麗文說，徐欣瑩總部原要小編好好休養，但她因名字被綠媒公開，造謠抹黑的訊息鋪天蓋地，家人被攻擊到受不了，決定主動錄影澄清。小編聲明，她沒有發布民進黨竹北市長候選人曾聖凱的不雅影片，更沒有製造及偽造不雅影片。

鄭麗文說，小編不畏權勢，戴著口罩露臉的勇氣，令人非常佩服。但其實，經歷這場噩夢，小編迄今仍難以入睡，經常手抖。她很關切小編的人身安全，徐欣瑩的弟弟徐世勳說，總部已派人保護小編，她才稍稍放心。

鄭麗文提到，小編說警方在做筆錄時，一名男子出面指揮說差不多了，要送她去開庭；她被用特斯拉送回家時，這名男子坐在副駕駛座，又打了通電話說，可以放給媒體了。小編到家就發現兩家綠媒已刊出相關消息並說她認罪，其實根本子虛烏有。

鄭麗文說，她要求公布這名「指揮官」到底是誰，竟敢明目張膽地違反偵查不公開，利用特定媒體放話造謠，也支持徐欣瑩總部控告新竹地檢署檢察官涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。相信睿智的新竹縣選民一定會還給欣瑩公道。

鄭麗文也說，自從徐欣瑩絕食以來，她就承諾每天到新竹縣力挺。這兩天她接連赴竹北市、竹東鎮、關西鎮掃街拜票，儘管冷風颼颼，撲面刺痛，但民眾的熱情，令人心頭暖呼呼。在竹北與市長候選人吳旭智一同車掃時，看到一位老伯伯佇立寒風中，淚流滿面，不禁內心一震，萬分不捨。這些日子大家委屈了、辛苦了，這一幕，更堅定她對抗司法介選的決心，也覺得肩上的擔子更重了。