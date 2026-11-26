國民黨主席鄭麗文連兩日來新竹縣車掃，今天一早和新竹縣長楊文科、徐欣瑩胞弟徐世勳在竹東掃市場掃街，緊接著趕往關西新埔車隊掃街。她今早於臉書發文表示，新竹縣長候選人徐欣瑩因不滿競選團隊小編遭司法搜索，絕食抗議已進入第7天，自徐欣瑩絕食以來，她承諾每天到新竹縣力挺，這兩天接連前往竹北、竹東、關西掃街拜票，相信新竹縣選民會還給徐欣瑩公道。

鄭麗文今天發文表示，徐欣瑩絕食抗議已進入第7天。雖然她曾勸徐欣瑩保重身體、恢復進食，但徐仍堅持抗議。徐欣瑩的小編在選前8天遭檢警以涉嫌散布不雅影片為由搜索住處及辦公室，扣押筆電、手機並帶回偵訊，最後無保請回。她對司法介入選舉表達憤慨，也對年輕人因參與政治而受到如此驚嚇感到痛心。

鄭麗文表示，競總原希望小編好好休養，但因姓名遭媒體公開，網路上出現大量抹黑訊息，家人也受到攻擊，讓她決定主動錄影澄清。小編在聲明中強調，自己沒有發布民進黨竹北市長候選人曾聖凱的不雅影片，也沒有製作或偽造影片。

鄭麗文說，小編戴著口罩露面澄清的勇氣令她佩服，但經歷這場事件後，至今仍難以入睡，經常手抖。她也關切小編的人身安全，經徐欣瑩弟弟徐世勳告知，競總已派人保護，才稍微放心。

鄭麗文指出，小編提到警方製作筆錄時，一名男子出面指揮，稱時間差不多了，要送她去開庭；之後她搭乘特斯拉返家，該男子坐在副駕駛座，又打電話表示「可以放給媒體了」。小編到家後，便發現有2家綠媒刊出相關消息，甚至指稱她認罪，但相關內容並非事實。

鄭麗文要求公布這名「指揮官」身分，質疑有人違反偵查不公開，透過特定媒體放話，也支持徐欣瑩競總控告新竹地檢署檢察官涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。她相信新竹縣選民會還給徐欣瑩公道。

鄭麗文表示，自徐欣瑩絕食以來，她承諾每天到新竹縣力挺，這兩天接連前往竹北、竹東、關西掃街拜票，儘管冷風刺骨，民眾熱情仍讓她感到溫暖。日前在竹北與市長候選人吳旭智車掃時，看見一名老伯伯站在寒風中、淚流滿面，讓她相當不捨，也更加堅定對抗司法介選的決心。她呼籲選戰最後2天，大家一起加油。