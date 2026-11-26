台東縣長選戰進入最後倒數，國民黨候選人吳秀華獲得跨縣市政治人物聲援，台北市長蔣萬安特別錄製影片公開力挺，向台東鄉親喊話支持4號吳秀華。吳秀華競選總部表示，感謝蔣萬安在選戰最後階段給予肯定，也期待未來促成北東城市交流合作；另一方面，針對選舉文宣及吳家相關爭議，雙方陣營持續隔空交鋒。

蔣萬安在影片中表示，吳秀華長期深耕台東地方，熟悉地方需求，也具備服務鄉親的熱忱與行動力。雖然台北與台東地理距離遙遠，但對公共服務的責任，以及讓城市持續進步的理念一致，並向台東鄉親喊話：「台東要幸福，支持4號吳秀華！」

吳秀華競總指出，台北與台東各有不同的城市條件及發展需求，未來若有機會推動北東交流合作，期待在城市治理、觀光發展、交通建設、青年政策及民生服務等方面，透過經驗分享與資源交流，為台東帶來更多發展契機。

競總並表示，吳秀華深耕地方二十多年，從基層服務到公共事務累積經驗，未來將持續推動建設、產業及民生政策，並呼籲鄉親11月28日踴躍投票。

選戰攻防方面，吳秀華競總近日多次發布「嚴正聲明」，強調選舉拒絕黑函抹黑，司法應維持獨立公正。競總指出，無黨籍縣議員候選人林參天散發文宣，內容夾帶陳瑩模擬選票，質疑雙方是否有所關聯，認為選舉應回歸政見與能力競爭，不應透過不實文宣製造對立。競總表示，法務團隊已著手蒐證，將針對相關文宣及可能涉及的不法行為依法追究責任，並呼籲司法偵辦應依據事證與法律，不受政治力量干預。

陳瑩則針對吳秀華及吳家企業過去涉及的農路拓寬、違停車場、市地重劃、議會空間使用及安養中心水土保持等爭議提出質疑，指出其中部分公務人員已遭司法偵辦。

她也提及，近期傳出吳秀華姪兒涉及縣府人事職缺爭議，以及外甥公開發文稱不支持吳秀華是「吃裡扒外」，並提及選後要「有仇報仇」，認為相關事件引發外界對未來縣政運作是否受到特權干預的疑慮，也可能使公務人員感到不安。

吳秀華競總則強調，司法應保持獨立、公正與專業，任何偵辦行動都應依據具體事證及法律，不應受到政治因素干預。投票日前夕，雙方從跨縣市合作、選舉文宣到家族相關爭議持續交鋒。

民進黨台東縣長候選人陳瑩（中）針對吳秀華及吳家企業相關爭議提出質疑，認為恐影響未來縣政運作及公務體系獨立性。記者尤聰光／攝影