民進黨台中市長候選人何欣純今天上午8時到北屯、西屯交界的水湳市場拜票，支持者熱情歡迎。對於連三天深入國民黨市長盧秀燕的本命區拜票，何欣純說，北屯人口最多，所以多花一點時間掃街，她拋出「區域均衡發展」政見，並指出，選戰進入最後倒數，心情緊張，也戒慎恐懼、戰戰兢兢，希望爭取市民支持，奮戰到最後一刻。

何欣純今天上午8時在同黨市議員陳淑華、林祈烽、謝家宜，以及市議員候選人曾咨耀、陳信秀、簡嘉佑等人陪同下到水湳市場掃街，這也是她至少第3度來拜票，吸引不少支持者拿出「純派」、「洋流」應援小物、飄帶給何欣純簽名，拍照，還有店家送上包子、粽子祝福。

何欣純受訪時說，北屯是台中市人口最多、面積最大的行政區，因此安排較多時間到北屯掃街，西南屯及自己出生的屯區也是新興區城，台中縣市合併至今十多年，區域均衡發展非常重要，必須走進市場、走進基層，傾聽每一位市民的聲音，了解不同區域的需求。

針對台中市民身分證字號有B、L開頭之分，L是原縣區在縣市合併後已不再登記，何欣純說明，她也是L開頭，對原縣區市民的心聲特別有感，了解地方期待更多建設與規劃，現在各區發展不一致，如果有機會擔任市長，將逐區盤點建設需求，讓山、海、屯、城均衡發展，不論是B或L開頭，所有大台中市民都能享有直轄市應有的生活品質，打造市民真正想要的生活。

何欣純坦言，選戰進入最後倒數，說不緊張是騙人的，她戒慎恐懼、戰戰兢兢，希望爭取市民支持，奮戰到最後一刻，她說，這幾天車隊掃街都有一群台中兄弟象球迷跟隨，拿著「奮戰到最後一刻」的應援毛巾為她加油，她也會帶著這份力量繼續拚到最後，11月28日就會知道，勝利屬於台中市民。

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者爭相握手、簽名、合影。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者送上一串粽子。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者爭相握手、簽名、合影。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者爭相握手、簽名、合影。記者趙容萱／攝影