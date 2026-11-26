民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布取消選前之夜活動，沈伯洋競選總部前的北平東路在25日、26日也未申請道路權。國民黨前發言人楊智伃表示，青鳥現在在吵，說路權只有一天辦不了，沈伯洋是民主巨嬰，前總統蔡英文沒教沈伯洋辦活動嗎？選前之夜一天路權就辦得起來，藍綠白都有經驗。

楊智伃指出，吳思瑤、沈伯洋都講借到北平東路選前之夜的路權，為什麼不在北平東路舉辦呢？藍綠白在辦選前之夜，都有過一天路權就能辦成功的經驗，2025年的7月26日大罷免前夕，當時國民黨也只搶到7月25日當天一天的凱道。

楊智伃說，前一天7月24日是民進黨罷免團體辦大罷免大成功的活動，故意硬要拖到最後一刻，才讓7月25日活動廠商進場，國民黨還是在與廠商協力之下，一天完成凱道場布。2020年總統大選，前一晚凱道還是韓國瑜的造勢場，隔天蔡英文在同一地點辦成選前之夜。蔡英文辦得到沈伯洋辦不到？晚上合體直播要不要教一下沈伯洋怎麼辦活動？

楊智伃表示，2024年總統大選，柯文哲陣營只取得選前之夜當天的凱道路權，當晚就辦成了大型造勢。藍綠白都有一天辦選前的經驗，況且凱道的舞台規模跟北平東路能比嗎？場布一天就夠了，封路四天才真的是前所未聞。

楊智伃說，蔣萬安釋出善意，願意取消自己的開票之夜，讓出在市府路的路權給沈伯洋辦理選前之夜。沈伯洋有市府路、北平東路可以辦選前之夜。沈伯洋想選市長，還要繼續賣慘戰術，市民真的都很想跟裝可憐的沈伯洋說一句「幼稚，下次請早」。