民眾黨創黨主席柯文哲今天上午9時陪同新北市議員候選人邸聖德前往新店建國、仁愛市場拜票，隨後自建國游泳池出發展開車隊掃街，深入安坑地區全力衝刺選情。

針對新店選區的選戰策略，柯文哲指出，台灣民眾黨身為新興政黨，資源與組織協調人力有限，因此在該選區採取精兵策略，僅提名邸聖德一席。他向支持民眾黨、支持柯文哲以及認同第三勢力的選民喊話，希望所有在野力量能夠集中選票投給邸聖德；同時他也勉勵邸聖德，除了固守政黨基本盤外，更要積極透過同鄉、同學、同事及同校等多元人脈網絡向外開拓票源，才能在激烈競爭中脫穎而出。

隨著11月28日投票日進入最後倒數兩天，新北市議員候選人邸聖德也把握市場拜票及車隊掃街前的機會向選民懇託。邸聖德表示，在選戰最關鍵的最後時刻，懇請所有支持者全力幫忙催票、固票，並在投票日當天務必出門投下神聖的一票，用實際行動支持理性務實的第三勢力。

邸聖德強調，現代選民的眼睛是雪亮的，大家在投票時不僅會考量政黨品牌，更會仔細檢視候選人是否真正具備專業內涵與實質政見，而非只會開「芭樂票」的傳統政治人物。他指出，自己從投入選戰以來，始終秉持「科技」與「關懷」兩大核心初衷出發，希望將AI科技應用與人性化服務帶入地方治理，為新店與安坑地區帶來實質改變。

柯文哲與邸聖德前往市場逐攤拜票，約1小時後，2人登上戰車，在支持者的熱情歡呼與加油聲中正式啟動車隊掃街行程，沿途向新店及安坑地區的店家與民眾揮手致意，邸聖德期盼在選戰最後關頭凝聚最大能量，衝高選票順利挺進新北市議會。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午9時陪同新北市議員候選人邸聖德前往新店建國、仁愛市場拜票，不少民眾爭相要求合影。記者王長鼎／攝影