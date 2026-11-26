民進黨台北市長候選人沈伯洋的選前之夜因封路引發民怨取消活動，高雄市長候選人賴瑞隆深夜發文聲援，要把高雄的選前之夜改成「隆洋之夜」。國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，賴瑞隆大寮後援會成立時封路2天，當時被市民罵爆了，所以賴很清楚，如果沈伯洋封路4天會對台北市交通造成什麼樣狀況，與其蹭洋流，不如把自己的一些爭議說清楚來得實在。

賴瑞隆在臉書發文說，「國民黨不讓沈伯洋辦選前之夜，我們就讓全台灣成為沈伯洋的選前之夜」，他將把周五在鳳山舉辦的選前之夜改成「隆洋之夜」，北高相隔三百多公里，但彼此相挺的心，沒有距離。

針對賴瑞隆聲援舉動，柯志恩今早在前鎮鎮南宮受訪表示，她辦造勢會都是選擇對於交通衝擊較小及讓市民能夠更順暢的地方舉辦，像明天的選前之夜就是用夢時代那邊的空地，這樣對於市民的交通路線影響最小。

柯志恩說，賴瑞隆之前在大寮辦後援會成立大會的時候封路2天，然後被市民罵爆了，所以他很清楚，如果沈伯洋封路4天會對台北市交通造成什麼樣狀況，所以她呼籲賴瑞隆還是把過去的爭議一次講清楚，這比蹭洋流來得更實在一點。

今年9月12、13日，賴瑞隆大寮後援會舉辦成立大會，大寮捷運站前的捷西路連續2天封路，當時引來居民怨聲載道，抱怨「擾民」、「封路兩天無法無天」。