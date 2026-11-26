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不辦選前之夜再加一 張善政拍板特別企畫「12小時不斷電直播」
桃園市長候選人張善政25日透過臉書宣布，自己捨棄傳統選前之夜造勢，改以12小時不斷電直播的形式，和支持者一同度過選前最後一天。競選辦公室發言人洪于媗表示，特別企畫將透過雙現場即時串聯，結合線上線下互動，在投票日前一天全力衝刺。
張善政25日在臉書發文，表示11月27日星期五，從早上10時到晚上10時，團隊將展開一場12小時不斷電直播，透過雙現場即時串聯，帶大家直擊車隊掃街實況，與此同時，也邀請多位神秘嘉賓至攝影棚直播，輪番上陣聊市政、談未來，分享幕後故事。
針對「12小時不斷電直播」特別企畫，洪于媗表示，選前最後一天，張善政持續車掃行程，向市民爭取支持；線上直播則將同步呈現車隊掃街行程，並透過棚內節目邀請嘉賓對談，回顧過去四年的施政成果，分享桃園未來願景，以及選戰期間不為人知的點滴，讓市民從不同角度了解張善政團隊的努力與規劃。
洪于媗強調，當天將在張善政官方Facebook以及YouTube直播，呼籲所有認同張善政施政理念、肯定市府團隊努力的市民朋友，11月28日投票日務必出門投票，支持2號張善政！讓好的政策繼續延續、重要的建設繼續推動、桃園的進步持續向前。
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