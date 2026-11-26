民進黨台北市長候選人沈伯洋昨夜突然宣布取消選前市民之夜，並透露多處大型路段都被借走或不給借，對此，台中市長候選人何欣純今受訪時表示，不論沈伯洋競總如何決定都尊重，她相信沈伯洋是一個為市民著想的市長。

何欣純今天與同黨的議員到水湳市場掃街被問及此事，她說，此事經媒體報導，大家應該都清楚，似乎又傳出對方陣營願意讓出空間，不論沈伯洋競總如何決定，她都予以尊重，她相信沈伯洋是一個為市民著想的市長，她也是以市民為中心的市長。

選戰進入黃金48小時衝刺，何欣純今天一早持續進行菜市場掃街拜票，下午回到最熟悉的大里與太平，由立委林楚茵陪同到太平車掃，晚間在議員陪同下到霧峰、大里車掃。

何欣純明天由蔡其昌陪同車掃海線與山線，選前之夜則選擇在文心森林公園圓滿劇場，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立院民進黨團總召蔡其昌、立法委員郭昱晴、衛福部次長林靜儀及教育部次長張廖萬堅將齊聚。

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者爭相握手、簽名、合影。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者送來一串粽子。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今到水湳市場掃街拜票，支持者爭相握手、簽名、合影。記者趙容萱／攝影