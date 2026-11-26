基隆市長選戰進入倒數二天，基隆市長謝國樑今天上午由民眾黨新北市議員陳世軒陪同車隊掃街，陳世軒向民眾黨小草喊話，民眾黨全力支持國民黨謝國樑 連任。謝國樑說，他對自己連任非常有信心，但重點是大家要站出來，今天下午韓國瑜將到基隆車掃3小時衝票。

謝國樑表示，陳世軒年輕非常有幹勁，基於過去的情誼，和國民黨和民眾緊密的合作，剩下最後兩天，陳世軒特別到基隆陪他車掃，把握每一分鐘的時間爭取民眾的支持。

謝國樑說，今天下午4時，立法院長韓國瑜將到基隆車掃3個小時，今天晚上7時謝國樑團結造勢晚會有韓國瑜、盧秀燕、朱立倫等都會站台，請大家站出來支持謝國樑。

謝國樑，他對自己連任非常有信心，但重點是大家要站出來，不論是今天晚上的團結造勢晚會，還是28日的投票，都要站出來投票。

陳世軒說，於公於私他都要來，因為他在17歲時，謝國樑是他的老闆，當時是在影視領域，有十多年的交情，謝國樑就像一位大哥哥，過去四年他當基隆市長認真服務，用心做事，有非常多政策讓人有感。

陳世軒表示，基隆有一個政策是美化公車亭，有一句話讓他很感動「為基隆人留一盞回家的燈」，把公車亭做得好，做得漂亮很簡單，但要做得溫度，十分不容易。今天最重要呼籲民眾黨的支持者出來投票給謝國樑，二年前大罷免時，基隆人還謝國樑一個公道，這次大家再支持謝國樑連任。

中正區市議員候選人林廷翰說，陳世軒服務有目共睹，證明年輕世代進入公共事務真的可以認真做事，希望基隆人也可以給他一個機會進入議會服務。

基隆市長謝國樑今天上午由民眾黨新北市議員陳世軒陪同車隊掃街。記者游明煌／攝影