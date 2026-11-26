選舉倒數，民眾黨主席黃國昌今天一早到雲林虎尾陪同縣議員候選人陳乙辰站到市場拜票，並與國民黨雲林縣長候選人張嘉郡合體展現「藍白合」。黃國昌推崇縣長張麗善政績，並也肯定張嘉郡在立院的表現，定能無縫接軌延續好的施號政成績。張嘉郡也感謝黃主席跨黨派相挺，未來會持續民眾黨共同為雲林鄉親謀福祉。

選舉進入倒數第三天，今天上午黃國昌和陳乙辰、張嘉郡站在虎尾德興市場的路口對來來往的民眾拜票，有路過的人也揮手致意，有的熱情互動，還送上粽子「包中」，祝福順利當選。

黃國昌表示，地方選舉攸關台灣未來的重要走向，他十分肯定縣長張麗善過去的執政成績，成功帶領雲林從傳統農業大縣脫胎換骨，吸引重要產業進駐，更結合在地大學與年輕人才，打造青年友善創業與科技發展環境。他並肯定張嘉郡在立院的表現，無論爭取公糧收購價格或捍衛老農津貼等農民權益，永遠衝到第一線，加上她在國外所學及國會資歷，相信未來定能無縫接軌並延續張麗善的優良施政，

黃國昌也肯定黨提名的陳乙辰，勤於基層服務，在縣議會為鄉親發聲，呼籲鄉親縣長支持2號張嘉郡，議員要選9號陳乙辰，一起繼續為雲林打拚。

張嘉郡表示，她曾與黃國昌並肩作戰成功推動許多法案，包括公糧收購價每公斤提高1.5元，實質照顧農民收益，雲林縣在張麗善帶領下已朝農工商高科技大縣邁進，未來她將持續爭取半導體與AI產業進駐，也會持續與民眾黨立委蔡春綢及在地議員陳乙辰連成一線，共為雲林鄉親謀福祉。

陳乙辰表示，若能順利連任將以創新思維，與張嘉郡攜手推動青年返鄉深根政策，因此希望所有旅外雲林鄉親1128務必返鄉為「2號張嘉郡、9號陳乙辰」投下神聖一票，讓雲林再創榮景。

民眾黨主席黃國昌（前左二）今天到雲林助選，並與國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（前右二）同框在虎尾市場口拜票。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡感謝民眾黨主席黃國昌到雲林相挺。記者蔡維斌／攝影