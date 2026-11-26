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莊競程提友善公務職場政見 承諾尊重文官專業、減少行政負擔
民進黨新竹市長候選人莊競程昨表示，近期接獲市府公務員反映，行政工作花費過多時間在記者會及形式宣傳，恐壓縮實際處理市政問題的時間。他承諾，若當選市長，將與市府一級主管共同成為公務員的後盾，尊重文官專業，讓同仁有尊嚴地工作。
民進黨台北市長候選人沈伯洋、基隆市長候選人童子瑋近日相繼發表致公務人員的公開信，強調尊重文官專業，市長應承擔市政責任。莊競程也表示，市長的責任是讓專業得以發揮、讓認真做事的人得到支持。
莊競程指出，這段時間收到一些市府同仁的心聲，反映行政工作花費過多時間在記者會及形式上的宣傳，擔心因此壓縮實際處理市政問題的時間。他認為，市政成果有必要讓市民知道，但宣傳不能取代執行，更不應讓第一線公務同仁承擔不必要的壓力。
莊競程承諾，未來若入主市府，將尊重專業、重視溝通，讓公務同仁安心依法行政、勇於提出專業建議，不必為了迎合長官而做沒有實質意義的事，也不會因為提出不同意見，就承受不合理的壓力。
莊競程強調，唯有讓市府同仁安心、專業地做事，市民才能獲得更好的服務。他將與市府一級主管共同成為公務員的後盾，讓每一位認真為新竹付出的公務同仁，都能有尊嚴地工作，並以自己的付出為榮。
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