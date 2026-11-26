基隆市選戰倒數最後兩天進入最後倒數，民進黨童子瑋今公布推薦影片，「基隆女婿」台北市長候選人沈伯洋，從發展觀光、振興產業及改善交通三大面向，向基隆市民推薦童子瑋。沈伯洋表示，童子瑋長年在基隆生活，清楚基隆市民需要的大小事，也對基隆未來的產業及城市發展展現遠見。

沈伯洋表示，第一個推薦童子瑋的理由，就是他對基隆港及觀光產業的規畫。自己特別留意到童子瑋提出的「基港雙心」計畫，未來將透過與港務公司合作，打造東西兩岸的觀光產業，充分發揮基隆作為海港城市的特色。沈伯洋認為，這樣的規畫能夠讓觀光人潮留在基隆，同時增加在地消費，將港口的觀光優勢轉化為地方經濟的發展動能，是基隆未來非常重要的發展方向。

沈伯洋指出，第二個理由就是童子瑋對產業發展及招商工作的重視。童子瑋已經邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，也邀請和碩董事長童子賢前往基隆港，研究未來招商及產業發展的條件。透過具有產業政策經驗及企業經營實務的專家協助，沈伯洋相信，這些工作對基隆未來的工業區發展將有很大幫助，直言是「一個非常有遠見的市長才會想到的事情」。

沈伯洋表示，第三個理由則是基隆市民最關心的通勤問題，童子瑋曾主動向他提出，希望未來台北、基隆兩地市政府能夠共同合作，把通勤問題處理好，讓每天到台北工作的基隆市民，都能夠有更好的交通體驗。沈伯洋表示，照顧往返台北的基隆通勤族，「這也是我未來的責任」。

童子瑋表示，期待未來兩人能夠攜手推動雙城治理，基隆有將近十萬名通勤族，許多市民每天往返台北，交通路線規劃、尖峰運能調度，都需要兩地市府共同合作。日前正式上路的1813L國道客運，就是「基隆發車、直達台北、快速折返」的具體實踐，未來也希望透過與台北市政府合作，將類似服務逐步推廣至基隆七個行政區。

童子瑋指出，未來將透過北北基桃共同治理，讓基隆在大首都圈中找到自身的產業定位。他也期待與沈伯洋共同推動城市間的觀光交流、產業合作及交通整合，讓基隆與台北的連結，進一步成為帶動地方經濟與就業的力量，讓更多企業願意投資基隆，也讓更多人才有機會留在基隆發展。

基隆女婿獻聲推薦，沈伯洋列3大理由：童子瑋是很有遠見的市長。圖／童子瑋競辦提供