行政院長卓榮泰昨晚在台中造勢大會上表示，若國民黨台中市長候選人江啟臣當選，卸下立法院副院長職務，立法院長韓國瑜會不太舒服。江今天回應，卓院長舒不舒服不是他的考量，自己關心的是，人民對卓不副署民生法案最不舒服；副院長是由委員互選，國民黨人才濟濟，不用多慮。

卓榮泰昨晚說，如果民進黨台中市長候選人何欣純沒有當選，台中就會失去立法院副院長，更可怕的是，誰接任？前天有人問自己，若立院副院長換人，行政院的日子會不會不舒服，他回答不會，應該是立法院長比較不舒服。賴總統也稱，若江離開立院，新的副院長就會是花蓮立委傅崐萁。

江啟臣今天上午和台中市長盧秀燕、立委黃健豪展開北北屯大車掃，行前受訪，被問及賴總統和卓榮泰「不舒服」，他笑稱，卓院長舒不舒服不是自己的考量，更關心人民最不舒服的是卓不副署民生法案；立院副院長是由委員互選，國民黨有台中楊瓊瓔、台北賴士葆等，都非常資深優秀，不用多慮。

記者詢問江要怎麼贏得身分證字號「L開頭」選民（原台中縣出生）的支持？江啟臣回應，要向所有台中市民喊話，每個區都很重要，每票都很寶貴，所有市民都是他喊話、拜託的對象。

對於民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜，江啟臣表示尊重每個競選團隊的安排與規畫，他也有自己的安排規畫，再次邀請所有市民大咖，明晚6時參加選前之夜，11月28日出門投票，讓台中順利啟程。

選舉最後48小時，江啟臣說自己的心情滿平靜的，之前累積很多努力，這幾天掃街也看到許多市民站出來、跳出來、跑出來，心中非常感動，相信28日市民一定會發揮智慧。