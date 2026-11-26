國民黨台中市長候選人江啟臣今天早上與妻劉姿伶到豐原果菜市場拜票，他先透過廣播問候採買民眾和攤商，獲贈蒜祝賀他當選，攤商也熱情為他加油。江啟臣說，他是市場邊長大的小孩，回到市場感覺特別親切，他呼籲大家後天投票給他，讓他服務台中市民。

江啟臣與妻劉姿伶和國民黨台中市議員豐原后里區候選人今天一早到豐原果菜批發市場拜票，江啟臣先到市場廣播室向大家請安，他說自己是在市場邊長大的小孩，回到市場感覺特別親切，他說如果市場採買環境有需要改善的地方，他當選後一定努力做到，他呼籲後天大家記得投票支持他。

眾人到果菜市場2樓三皇宮參拜後，在市場向採買民眾和攤商拜票，受到熱情歡迎；江啟臣隨即在臉書發文說，今天他和妻劉姿伶回到豐原果菜市場，跟最支持他的豐原鄉親再一次的懇託！他的每一次選舉，都感受到豐原鄉親最堅定的支持，這次他更希望讓豐原鄉親看到自己一路走來的努力，讓大家看到他準備承擔更大的責任，台中也準備好走向國際舞台，讓世界看到台中！

國民黨台中市長候選人江啟臣今天早上與妻劉姿伶到豐原果菜市場拜票，他先透過廣播問候。圖／取自江啟臣臉書直播

國民黨台中市長候選人江啟臣今天早上與妻劉姿伶到豐原果菜市場拜票並參拜。圖／取自江啟臣臉書直播