2026年台灣九合一地方選舉將於11月28日（周六）正式投票，選戰進入最後衝刺階段，各陣營候選人無不使出渾身解數搶攻選票。不過，高雄街頭近日卻出現一幕讓日本人看傻眼的奇景，大型選舉看板上的候選人頭部竟變成了「兩顆大餃子」，在社群平台Threads上掀起熱議。

高雄博愛路驚見「巨無霸餃子」看板 日人看傻

原po在Threads曬出照片，畫面中高雄市第5屆市議員第4選舉區（左營區、楠梓區）的民進黨候選人，8號張以理與6號李雅慧的臉部被大大的餃子圖案取代。

原po困惑表示，「台灣本周末就要進行選舉了，但為什麼選舉海報上會出現餃子？這是跟餃子有關的選舉嗎？有人能解釋原因嗎？」並直言不管是誰，沿著博愛路往南走看到這一幕，肯定都會嚇一跳。

貼文曝光後吸引大批台灣網友湧入朝聖，「好好笑，日本人看到這個煎餃的廣告覺得疑惑」、「來台灣記得帶著多五公斤的身體回去日本喔」。

候選人張以理抽籤忘詞意外變迷因

其他人則解釋這其實源於10月27日候選人號次抽籤，當時前高雄市青年局長張以理抽中8號，原本準備好「eight來eight棒」的口號，卻因現場氣氛緊繃一時忘詞，脫口喊出「八號，八包，八包煎餃拚到底，謝謝！」這段畫面隨即在網路上瘋傳成為迷因。

張以理受訪時透露，抽籤前他正好在滑社群留言，看到許多網友抱怨他先前拍片推薦左楠在地無名手工煎餃後，害大家排隊買不到，才會在緊張之下把煎餃喊出口。

煎餃頭套、飄帶掀熱潮！ 釣出本尊爆笑神回

後來張以理團隊乾脆將煎餃打造成競選創意視覺，除了在看板上大玩「百變以理」與餃子元素，站路口拜票時更戴上新銳服裝品牌「孫先生」設計師孫義智親手縫製的煎餃頭套，也推出專屬8包煎餃競選飄帶。

高雄市議員候選人張以理（左）戴著好友孫智義為他縫製的「煎餃頭套」。圖／張以理競選團隊提供

原po得知詳情後笑稱，「煎餃這麼好吃，這位候選人讓人好感度加分耶」，甚至自曝因為看了這張餃子看板太嘴饞，「昨晚深夜忍不住在Uber上點了蒸餃」。張以理也在底下回覆，「台灣的深夜非常危險，餃子太多了，你肯定會變胖！」