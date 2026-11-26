距離投票日僅剩最後兩天，台東縣長選戰進入最後衝刺，公務體系的工作保障與職場環境也成為候選人政策攻防焦點。民進黨候選人陳瑩今天向公務人員問安，提出四項承諾，強調尊重專業、依法行政及提升福利；國民黨候選人吳秀華則於日前舉行政策記者會，提出公務人員安心任事、教師安心教學、警消安心執勤三大方向，主張延續五星治理，完善第一線人員保障。

陳瑩今天與市長候選人翁聖惠、縣議員候選人簡維國、陳炫諭，以及市民代表候選人陳金溪、蔡政家、王泰捷等人，一早站在台東市公所對面路口，向上班公務人員問安，並發表「給台東公務人員的一封信」。陳瑩肯定台東近年來的進步與施政成果，認為背後有賴公務人員的專業、敬業與辛勤付出，提出公開透明、依法行政，清廉守法、杜絕特權，提供安心工作環境、降低司法風險，以及提升福利、打造友善職場四項承諾。

陳瑩表示，政府是一個團隊，首長再多的施政想法，都必須仰賴基層公務人員堅守崗位、各級主管推動業務及資深事務官經驗傳承才能實現。未來若有機會擔任縣長，將尊重公務人員專業，落實利益迴避，拒絕不當施壓、言語霸凌及情緒勒索，並完善法律與人事行政支持機制。此外，將導入符合資安規範的AI輔助工具，減輕重複性行政工作，積極爭取調高36年未曾調整的「東台加給」，並強化婚育及照顧友善措施。

吳秀華日前則以「延續五星治理，讓專業被尊重、讓團隊安心做事」為主軸舉行政策記者會，提出公務人員、教師及警消三大體系的保障措施。她表示，縣政進步仰賴團隊長期投入，未來將延續既有施政基礎，透過制度完善、行政減量及工作環境改善，讓第一線人員獲得更多支持。

公務人員保障方面，吳秀華提出法律與專業支援、執勤保障、行政減量、AI智慧行政及工作生活照顧五大方向，包括減少重複報表、繁瑣流程與不必要行政負擔，強化員工協助機制，以及提供偏鄉、跨區服務人員居住支持，讓公務同仁安心任事。

教育政策則聚焦偏鄉師資招募與留任、行政人力補強、教師住宿與交通、健康檢查補助及逐年調降班級人數，並研議提供40歲以上符合資格教職員每兩年最高4500元健檢補助。

警消方面則提出爭取合理待遇、充實人力、升級執勤及救災裝備、改善廳舍與備勤環境，以及強化身心支持與法律協助。

記者會中，縣長饒慶鈴將象徵延續五星治理的手拿牌交給吳秀華，象徵縣政經驗傳承。

吳秀華強調，延續五星治理不只是延續施政成果，更要照顧為台東付出的每一位工作夥伴，透過尊重專業、完善制度及提供資源，提升公共服務品質。