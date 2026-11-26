北市士北區議員選舉20人登記參選，應選12席，包含接棒前議員、父親林瑞圖的國民黨北市議員候選人林揚庭。選戰倒數階段，林瑞圖也發聲，向鄉親懇託拜票，林揚庭強調將延續服務鄉親、建設地方的精神，接棒服務鄉親。

林瑞圖曾任6屆北投士林區議員、1屆立委，2022年參選拚連任，最終以456票之差成該區落選頭，此後交棒兒子林揚庭。林揚庭不負父親期許，近年勤跑基層、服務地方，今年披國民黨戰袍出征。

林揚庭昨天在臉書發文，並附上父親、前議員林瑞圖的影片。林瑞圖說，「服務鄉親、建設地方，是我一輩子的願望」，兒子林揚庭接棒，延續這份服務精神，把服務做好、把地方顧好，請大家支持他。

他表示，「父子同心，士北安心」，服務鄉親、建設地方是父親林瑞圖一生的堅持，也是自己接棒服務的初心。父親的每一句叮嚀，都是他肩上的責任；父親多年來的服務精神，更是自己努力前進的方向，「傳承的不只是名字，而是一份責任與承諾。」

林揚庭曾在競總成立時表示，「林瑞圖的兒子真的不好當！」因為父親過去戰功標炳，別人動不動就拿自己跟爸爸比，他35歲年輕人要跟70歲經歷豐富的老將比賽，目前是比不贏，還落後35年，「我很努力想要追上他。」