嘉市長、市議員及里長三合一選舉，以及嘉縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長等五合一選舉，後天登場。國民黨這次在嘉義縣市首度沒有提名縣市長候選人，嘉市採取藍白合策略，支持民眾黨前立委張啓楷；嘉義縣在野大聯盟支持無黨籍候選人吳品叡。支持者憂心國民黨沒有自家縣市長候選人，是否影響支持者出門投票意願，加上天氣因素，如何催出投票率，成為選前最後階段的重要課題。

為了凝聚支持者、催出選票，嘉義縣市國民黨部啟動組織動員，透過黨內組織系統發送簡訊、寄發信函，呼籲黨員踴躍投票，並要求黨籍提名的議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候選人，動員各自支持者出門投票。

藍白陣營晚間6時30分將在嘉市中央廣場，舉辦張啓楷「藍白大團結、旗開得勝」大型造勢晚會，這也是選前藍白陣營規模最大型聯合造勢活動。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、嘉市長黃敏惠、前內政部長李鴻源、資深媒體人趙少康，以及多位藍白立委都將到場站台，透過跨黨派政治人物同台，展現藍白合作的整合態勢。民眾黨創黨主席柯文哲，因行程安排無法出席今晚造勢晚會，明天上午陪同張啓楷車隊掃街拜票。

針對國民黨這次嘉縣市沒有推出自家縣市長候選人，是否造成黨員投票意願降低，嘉縣市黨部主委蔡明顯表示，並不擔心投票率受到影響。他指出，這次嘉市有市長、市議員及里長三合一選舉，嘉縣有縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長選舉，基層候選人都有各自的支持群眾，地方選舉同步舉行，預期能帶動縣市長選舉的投票動能。

蔡明顯表示，國民黨這次沒有提名縣市長候選人，是基於整體選舉布局及勝選考量，希望黨員以大局為重，支持藍白合作的策略。黨部已透過組織系統、簡訊及信函加強催票，黨籍議員及基層候選人也會同步動員，呼籲支持者踴躍投票，呼籲黨員支持藍白合作，透過地方選舉凝聚在野力量，為2028年重新執政累積基層支持。

投票日逼近，嘉縣市藍白陣營除透過大型造勢活動凝聚政治聲勢，也同步啟動基層組織催票。國民黨能否在沒有自家縣市長候選人的情況下，維持黨員及支持者的投票動能，將成為這次選舉值得觀察的焦點。