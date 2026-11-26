民進黨台北市長候選人沈伯洋原先要在市府、議會周邊舉辦選前之夜活動「市民之夜」，不過因交管範圍擴大、天數過長引發民怨，最終臨時喊卡，而施工團隊也連夜進場拆除，不少支持者也現身，看到建物被拆除相當不捨。

沈伯洋昨晚近11時發布貼文，宣布取消舉辦活動後，記者約今0時到場發現工作人員已經開始拆除作業，原先幾乎已搭好完整舞台，不到半小時已經拆掉3分之一，工作人員動作迅速將上方支架一層一層拆下來，而左右兩側懸掛布條「你的市長3號沈伯洋」、「台北要順差你一票」也陸續被拆掉。

現場除了多位工作人員拆除舞台工程外，也有數十名收到消極聚集而來的「小水滴」靜靜看著市民之夜舞台鷹架一層一層的被差除，而不少人更在面目尚存前舉著沈伯洋旗幟、小物拍照留念，還有人高舉「洋流」大旗，不過除了拆除所發出的聲響外，大多數民眾則是安安靜靜看著碩大建物慢慢消失，眼裡透露不捨陳情。

立委、競選總幹事吳思瑤表示，團隊這段時間一直跟市府跨局處商討場地使用、動線規畫等事宜，採行交通管制方案就是依據在地警局、公運處、交工處的建議及各方共識而執行，誰都不樂見對市民日常通行造成影響，今晚現勘研商、再三討論後，確認對交通的影響確實難以有效降低，那就必須果決做決定。

吳思瑤說，把市民放在最重要的位置，是團隊最大的共識，她強調，「有捨，才有得。」捨棄活動舉辦獲得市民生活不受干擾，這個取捨，實在也沒有太大罣礙，先有市民，才有市長，「我很光榮，我未來的市長，用行動證明他是真的把市民放在第一位。」繼續跟團隊熬夜，構思市民之夜的新方案了。

民進黨台北市長候選人沈伯洋原先要在市府、議會周邊舉辦選前之夜活動「市民之夜」，不過因交管範圍擴大、天數過長引發民怨，最終臨時喊卡，而施工團隊也連夜進場拆除。記者洪子凱／攝影