選戰倒數，國民黨黃復興黃國竹委員會主委兼新竹縣黨部副主委邱國樑深夜發文，強調自己一生忠黨愛國，無法容忍兩軍對峙時「通敵叛黨、挖牆角開城門」者，呼籲將個人恩怨及派系糾葛放兩旁，把勝選擺中間，團結支持徐欣瑩。

邱國樑表示，自己1981年就讀中正理工學院時便加入國民黨，後因政黨輪替成為失聯黨員，直到2018年退伍後申請恢復黨籍，2020年從基層小組長做起，投入黨務工作，與國民黨結下45年淵源。

談及黃復興組織歷經變革，邱國樑特別感謝新竹縣黨部前主委陳見賢，支持改造後的退伍軍人工作委員會維持原有模式運作，使組織經營未曾中斷，更加蓬勃發展。

邱國樑直言，自己的LINE群組及臉書可以有國民黨員、民眾黨員及無黨籍人士，但不容許民進黨和共產黨人士混跡其中。他說，「我是一名軍人，行伍出身，一生忠黨愛國，光明磊落」，無法容忍在兩軍對峙時，通敵叛黨、挖牆角開城門、引清兵入關者。

邱國樑也回顧過去選舉教訓，指當年馬政府取消軍公教三節慰問金，許多老前輩、學長氣到不投票，甚至投下「堵爛票」，結果蔡英文當選總統，年金改革「砍到血肉模糊」。他也批評民進黨能源政策錯誤，指賴清德政府弊案叢生，投入鉅資進行軍備競賽，罔顧基層民生福祉，感嘆當年的錯誤抉擇，如今已後悔莫及。

邱國樑強調，面對28日大選，最重要的是「把個人恩怨和派系糾葛放兩旁，把勝選擺中間」，團結一致支持徐欣瑩及國民黨提名的鄉鎮市長、議員、代表及村里長候選人。

邱國樑指出，新竹縣是台灣科技重鎮，也是全國AI及半導體產業領頭羊，他認為唯有具備理工博士背景的徐欣瑩當選縣長，才能延續楊文科擘畫的發展願景，並與同樣具備博士背景的竹北市長候選人吳旭智相互輝映，讓新竹縣再次卓越、傲視全球。