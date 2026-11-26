針對國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理指控，新竹縣警察局昨表示，扣押設備與案情有關，且絕未對媒體發布消息，全程有錄音錄影為證；新竹地檢署聲明強調，李女起初表示無須委任律師，程序均依法辦理。

徐欣瑩昨委託律師赴台北地檢署，告發新竹檢警涉嫌洩密罪，另控告民進黨竹北市長候選人曾聖凱涉違選罷法意圖使人不當選。曾聖凱團隊表示，今天將統一回覆。

新竹縣警察局指出，此案涉及透過網路社群散布性影像及圖片，員警在搜索地點發現桌上型電腦與李女共用雲端硬碟，筆記型電腦則存有多筆網路帳號資料，認定相關設備與案情有關，告知李女後予以扣押。

縣警局指出，刑警大隊廿日下午五時許製作筆錄期間，員警協助李女聯繫友人、委任律師未果，李女也在員警詢問後表示不需要法律扶助律師，經同意不再等待律師，晚上近七時才繼續製作筆錄，全程均有錄音、錄影。

至於李女指控警方洩密，縣警局澄清，送返李女途中，刑警大隊長致電在新竹地檢署的竹北分局偵查隊長，請其向地檢署外等候的徐姓候選人團隊轉達，李女已由警方送返住處。警方強調，絕非下指示對媒體發布消息，車內全程有錄音錄影。

新竹地檢署也發聲明指出，李姓被告廿日晚間八時卅五分許至地檢署接受檢察官訊問，訊問前，檢察官詢問是否需要委任律師，李女明確表示無須委任律師，檢察官才開始訊問。訊問期間，李女家人委任王姓律師擔任辯護人，王姓律師隨即入庭陪同訊問；當晚檢察官在王姓律師在場下，當庭諭知十萬元交保，李女覓保期間均有王姓律師陪同並協助聯繫。後續，李女另一名家人再委任洪姓律師，洪姓律師廿一日凌晨零時許與李女討論，協助辦理交保事宜，由於覓保無著，檢察官改諭知限制住居、出境及出海，並命定期至派出所報到。