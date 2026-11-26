選戰倒數，高雄地檢署偵辦境外勢力介選，查出台灣工黨副主席黃鋼及民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等人，涉嫌赴大陸接受落地招待，返台後獲資助替特定候選人助選。遭指涉的市議員候選人林于凱昨否認收受境外資金，質疑雄檢選前公布案情時機，批執政黨才是用司法介選、追殺政治異己。

林于凱說，自己未被檢方約談，檢警也未搜索市黨部或他的服務處，但檢方新聞稿以「林○○」稱呼候選人，又提及民眾黨幹部，外界很容易聯想到他。

民眾黨創黨主席柯文哲昨說，以前他會說尊重司法，但經過自己案子就明白是台灣司法的危機，「台灣司法機關，在國內社會信任度還有多少？」柯重批，賴清德總統是要團結國家，結果卻帶頭分裂社會，且台灣司法信任度整個破散，這對國家是很大危機，會造成整個國家民主倒退。

雄檢則表示，是基於目前偵辦進度掌握具體犯罪事證，依法定程序偵辦，不因任何身分或黨派有所差別。