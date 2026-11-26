九合一選戰進入最後階段，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會喊話，呼籲大家在投票日踴躍投票，衝高投票率，用手中的選票，決定想要的生活方式。不過，民進黨內部近日卻陷入議員配票爭議，新潮流要角段宜康昨砲口對內表示，若要推聯合競選，就該制裁喊「搶救」、公開呼籲不要分票的違規者。

據了解，民進黨「內戰」茶壺風暴中心在台北市，綠營主打議員選舉公平配票，但各派系近期私下動作不斷，不僅有現任北市議員游走灰色地帶打出「最後呼籲」，多位候選人也都在社群發文，暗示被自家人抹黑，段宜康點名黨內「主事者」拿出當家魄力，形同掀開基層選戰壓力鍋，讓綠營派系角力浮上檯面。

黨內人士表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋帶動起「洋流」，推升了綠營議員選情，卻也意外捲入地方議員選戰紛爭。由於沈伯洋競總高層早已定調，原則上不幫任何人推薦，以免衍生爭議，近期有民眾接到沈伯洋替新潮流市議員候選人錄製的電話拜票語音，也有印著沈伯洋推薦內容的搶救文宣流傳，引發檯面下「例外推薦」的質疑。

民進黨中央昨未回應此事。沈伯洋競選總幹事吳思瑤則說，沈伯洋團隊始終堅持原則，不會私下推薦個別議員候選人。

另外，周六投票日當天，民進黨也在中央黨部開設開票中心及緊急應變小組，由黨秘書長徐國勇及總統府資政邱義仁擔任召集人。