嘉市長選戰倒數，選舉文宣攻防掀波瀾。近日網路流傳「正義之聲」文宣，被質疑是攻擊民進黨市長候選人王美惠的黑函，藍白共推的市長候選人張啓楷昨天強調，內容均有依據，並標示製作者姓名地址，絕非黑函或抹黑攻擊，要求王美惠回應文宣內容。王美惠競選總部不予回應。

張啓楷說，正義之聲文宣非競選團隊操作，刊載的圖片與文字，都曾經媒體報導，非憑空捏造。文宣下方清楚署名胡敦富及其地址，胡敦富是中華民國各級公教退休人員總會總會長，也是其競選總部退休軍公教工作委員會榮譽主任委員，絕非不實黑函。

張列舉文宣內容，要求王美惠回應，包括是否曾暴打警察、勒住立委徐巧芯脖子、丟豬大腸，以及是否刪減嘉市六十九億元地方補助款、提案刪減警消預算、拔除立法院主席台麥克風、破壞公物及使用非本人表決器等爭議，並質疑王美惠在表決六十五歲以上長者健保費補助時缺席。

他強調，王美惠及支持者若認為文宣內容不實、涉及黑函攻擊，應立即提告，若持續散布文宣是黑函的不實指控，胡敦富也可依法提出誣告。

國民黨立委林倩綺也替文宣背書，強調內容都是當事人親身經歷，公眾人物應有接受外界檢驗的胸襟。議員陳家平說，文宣並非透過ＡＩ生成，內容也顛覆王美惠平日親民形象；議員傅大偉呼籲王陣營若認為內容不實，就應立即提告，不要混淆視聽。