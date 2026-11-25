爭取連任的國民黨苗栗縣長候選人鍾東錦今晚在頭份競選總部舉辦愛苗感恩祈福音樂會，吸引眾多支持者到場。他強調，4年來他的每項施政都是經過深慮，並徵詢事務官或徐、劉兩位前縣長，他的民調從初上任的「勉強及格」到現在獲得鄉親肯定，他滿心感恩。

鍾東錦說，他看這次地方選舉，全國第一號助選員就是賴總統，不但口條好，還「能演能說」，如果賴總統將助選的功力或心思擺一部分放在治國上「那會更好」 ；台灣現在發生個麻煩，就是司法的天平是傾斜的、媒體幾乎被壟斷，全世界沒有其他國家的電視台不但罵人，還重播不斷，讓他很難理解。另外，用青鳥、黑熊「包裝」就可讓人變暖男，這個沒有大量的武器與電視媒體是做不到的，讓他憂心，未來青鳥、側翼、網軍都會成為職業，這讓台灣變得很不堪、很可憐，他希望在上位者能改變執政方法，台灣才會有前途，人心才會端正、風氣才會好。

他指出，辦這場祈福音樂會是希望苗栗愈來愈好 、台灣未來會更好，尤其桃竹苗現在是全球半導體的心臟，希望苗栗好、桃竹苗好、台灣更好，這是今晚辦祈福音樂會的目的，盼鄉親支持，讓大家一起為苗栗的未來打拚。苗栗的稅收從兩位前縣長到他任內，是一條明顯上升的線圖，苗栗的未來一定能「自己作主」，且方向會更大，並朝未來10年、20年規畫。

鍾東錦今晚在妻子陳美琦、女兒鍾可可及前縣長徐耀昌、立委邱鎮軍及各級民代候選人陪同「大進場」。他強調，政治有時候可以換換口味，如果只是謾罵，並非好事。

今晚的祈福音樂會邀潮州土狗、黃連煜、草屯囝仔、張涵雅 ＋ Apple Juice、蕭煌奇等歌手及樂團演出 ，預計明晚移師苗栗市舉辦，邀黃妃、YAPPY、草屯囝仔等團隊、歌手演出。鍾東錦今晚致詞結束後，也受邀高歌「一翦梅」。

國民黨苗栗縣長候選人鍾東錦爭取連任，今晚在頭份競選總部舉辦愛苗感恩祈福音樂會，並受邀高唱「一翦梅」。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦的女兒鍾可可為父親站台助選。記者胡蓬生／攝影