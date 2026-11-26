國民黨花蓮縣黨部、縣議會黨團昨告發無黨籍縣長候選人、議長張峻在議會以公帑刊登在地方版的「議政報導」，竟有「懇請支持二號張峻」等選舉內容，涉及貪汙治罪條例；張峻競總反擊是汙衊，將提告。議會澄清，採購案行之有年，未獨厚個人，部分內容涉及選舉號次，將加強內部檢核，這次爭議內容不予核銷。

國民黨黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳建志，昨到花檢告發張峻涉及侵占公有財物、利用職務機會詐取財物及圖利三項罪嫌。吳建志說，縣議會今年分別辦理議政報導及議員問政報導兩筆採購案，總金額一四八萬五千元，用途是政策及業務宣導。

他表示，採購履約期間，本月十日「花蓮縣議政報導」版面以「翻轉吧，花蓮！改變從妳我開始！」為標題，刊載張峻參加新城鄉後援會與聯合競選總部成立大會內容，文末直接寫出「懇請支持二號張峻」；二十一日問政報導，以「張峻提三大縣政主軸共同前進」為題，介紹張峻在競選總部發表的縣政白皮書，並附上個人政策網站。

吳建志質疑，議會公款究竟是用來宣傳議政，還是為了候選人的個人宣傳工具？張峻競總聲明，將立即委託律師對吳建志、盧新榮提出誣告、妨害名譽、違反選罷法等告訴。

縣議會秘書長陳德惠說，議政報導、問政報導行之有年，三十三位議員都有篇幅提供縣政建言。部分內容涉及選舉相關，確實不宜，內部已深自檢討，將會慎重檢核並加強事前校稿，至於被控的二期內容涉及爭議，將不付款。

議會表示，該檢討的地方坦然面對、絕不迴避，但無端抹黑與濫訴也絕不接受，選舉是一時的，不該為了選舉操作製造分裂，抹殺全體議員在第一線為地方奔走的努力。