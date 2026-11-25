被網友封為「全糖市長」的台南市長黃偉哲今天晚間和高雄市長候選人賴瑞隆合體，兩人在左營、楠梓車隊掃街。掃街前黃偉哲帶來來自台南的「穩條」肉乾條送給賴瑞隆，要賴「穩上」，兩人強調，高雄跟台南「不要萬里長城」，要串接捷運、一起建設、合作發展。

晚間掃街行程自左營區元帝廟出發，立委李柏毅、高雄市議員黃文志、李雅慧及市議員候選人尹立、張以理陪同車掃，有原本正在唱卡拉OK的民眾拿著麥克風走到戶外，把歌聲換成加油聲，為車隊打氣。

賴瑞隆表示，感謝黃偉哲市長特地來到高雄陪同進行車隊掃街，他也首度分享一段立法院往事，當年黃偉哲投入台南市長選舉，自己才有機會進入立法院經濟委員會。

賴瑞隆指出，高雄和台南不需要萬里長城，而是要推進包含交通、產業、生活等多面向的合作，並攜手屏東，共同創造南高屏的進步發展。

黃偉哲在車掃前特別致贈台南孔廟與知名肉乾品牌推出「穩條」給賴瑞隆。黃偉哲透露，先前也曾把同款禮物送給台北市長候選人沈伯洋，今天則帶著這份禮物交到賴瑞隆手上，祝福他順利當選。兩人在車掃途中即拆封享用，「吃播」大放送。

黃偉哲說，過去台南有賴市長，現在高雄有陳市長，期待未來高雄有賴市長、台南有陳市長，兩座城市繼續攜手向前、「南高合作」。

賴瑞隆競選總部預告明天將車掃三民、前鎮與巨蛋商圈，下午3點由總統府秘書長潘孟安陪同車掃前鎮，高雄市長陳其邁則在明晚壓軸上陣，陪賴瑞隆車掃左營、鼓山間的巨蛋商圈。

台南市長黃偉哲今天晚間和高雄市長候選人賴瑞隆合體，兩人在左營、楠梓車隊掃街。掃街前黃偉哲帶來來自台南的「穩條」肉乾條送給賴瑞隆，要賴「穩上」。圖／賴瑞隆團隊提供

台南市長黃偉哲今天晚間和高雄市長候選人賴瑞隆合體，兩人在左營、楠梓車隊掃街。掃街前黃偉哲帶來來自台南的「穩條」肉乾條送給賴瑞隆，要賴「穩上」。圖／賴瑞隆團隊提供