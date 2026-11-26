選前衝刺，民進黨南投縣長候選人温世政昨回防草屯舉辦造勢晚會，總統賴清德、行政院長卓榮泰南下助陣，卓更與温世政同台合唱「堅持」炒熱氣氛；國民黨候選人許淑華則持續全縣車掃，藍綠各自展開最後催票行動。

賴清德總統近來密集到南投為温世政輔選，展現對南投選戰的重視。温世政表示，總統與行政院長選前密集到南投；卓榮泰與温世政同台合唱歌曲「堅持」，兩人透過歌聲與現場支持者互動，為選前造勢增添話題。

惠德宮從黨外時期到民進黨創黨以來，被地方視為綠營重要據點。温世政選在選戰最後關頭回到本命區舉辦大型造勢，結合草屯鎮長候選人張媛婷及黨籍縣議員候選人共同造勢，希望凝聚地方支持力量，鞏固草屯票源。

尋求連任的許淑華則採取全縣地毯式車掃，昨接連走訪水里、竹山及鹿谷，結合鄉鎮市長及縣議員候選人聯合掃街，向選民報告過去四年縣府施政及建設成果，並強調縣府與鄉鎮市公所合作，地方建設及觀光產業才能持續推動。她也希望透過「十三加一、縣鄉同行」大動員，爭取縣長連任及國民黨地方選舉全面勝利。

民進黨南投縣長候選人温世政（右一）與行政院長卓榮泰（右二）昨天前往草屯鎮惠德宮參拜祈福，祈求選戰衝刺順利。記者賴香珊／攝影

民進黨苗栗縣長候選人陳品安昨晚在竹南舉辦「女力團結之夜」，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、競選總部主委葉菊蘭、內政部長劉世芳等人力挺陳品安、苗栗市長候選人林月琴、卓蘭鎮長候選人陳春暖組成專業女力戰隊。

蕭美琴身穿「喵力人」Ｔ恤替陳品安站台，她說，苗栗從未有政黨輪替過，肯定陳是有能力、遠見與效率帶領苗栗往前者；蔡英文也說苗栗需要改變「起風了」，品安從律師到議員也是兩個孩子的媽，推出育兒、敬老等完整政見福利，呼籲鄉親大力替她拉票。