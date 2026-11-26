台灣美國無線電公司ＲＣＡ汙染事件為國內最大集體工傷案，隨桃園廠址汙染整治進入尾聲，ＲＣＡ員工關懷協會與工傷協會昨先後赴民進黨市長候選人黃世杰與國民黨市長張善政競選總部陳情，提出土地轉型、賠償追訴與裁判費協助三大訴求。黃回應能力所及範圍積極協助，張競總允諾當選一周內開協調會。

「歷史不應該被遺忘，責任不應該隨整治結束消失。」ＲＣＡ員工關懷協會理事長劉荷雲與工傷協會專員賀光卍等人訴求，ＲＣＡ廠址完成整治後，由市府全面徵收七點二公頃土地設立環境文化教育公園。珍愛藻礁運動發起人潘忠政也聲援，肯定市府近年推動汙染整治努力，盼桃園未來能矗立ＲＣＡ工殤事件紀念碑。

周邊居民代表邱澄南反映多年來未獲健檢或補償機制，希望市府協助向相關四家企業追究責任。劉荷雲則提及，ＲＣＡ勞工長期暴露有害化學物質環境，不少人生病、罹癌甚至失去性命，多年來投入集體訴訟衍生龐大裁判費與訴訟費也加劇不少負擔，盼未來市長研議依法可行的補助。

黃世杰競選團隊現場表示帶回訴求討論，黃回應，ＲＣＡ事件涉及勞權、環境正義，桃園市長候選人都應面對此歷史責任；三大訴求涉及法律、行政權限及程序，更應審慎面對，只要法律允許及能力所及，他必定會積極且盡力協助，也謝謝為勞工權益及環境正義努力的成員。

張善政競選總部主委黃敏恭昨到場聽取陳情，說明擔任桃園副縣長期間處理ＲＣＡ案的經驗，表示徵收土地需有公益性與必要性且牽涉到財源問題等，但他拍胸脯保證張善政市長當選後，一周內由他主持開協調會，在合法、合理與可行性等前提下回應協會提出的三大訴求。

桃園市政府回應，將與ＲＣＡ員工關懷自救會保持聯繫，協助盤點一軍及二軍民事求償案件等相關訴訟費用等，並會盡快邀集相關機關及單位召開專案協調會議。