台中市長選戰進入最後倒數，藍綠全力衝刺。國民黨候選人江啟臣以「海龍精神」自許，前晚深夜直播、白天清晨拜票，展現拚戰到底的氣勢；民進黨候選人何欣純則化身「鐵人」，前晚車掃簽名到深夜，昨一早又走訪傳統市場，儘管喉嚨沙啞，馬不停蹄拜票。

江啟臣前天深夜與台中市副市長鄭照新開直播，兩人一邊吃消夜，一邊聊起東豐快速道路等地方建設，分享爭取過程中的艱辛與甘苦，吸引近兩萬人觀看，網路互動熱絡。江啟臣昨受訪表示，選前最後黃金七十二小時，要把握每分每秒，秉持過去克難周不睡覺的「海龍精神」，全力拚到最後一刻。

江啟臣昨前往大肚、烏日及龍井車掃，與立委顏寬恒、市議員候選人林孟令等人同車拜票。他說，除了白天掃街，晚上也透過直播與選民互動，先前曾與不同議員直播，分享地方建設、美食及政策，前晚和鄭照新聊得盡興，未來只要有時間，還會繼續開直播，讓市民了解他的市政願景及實踐方向。

民進黨台中市長候選人何欣純「鐵人行程」，晚上簽名會、清晨市場拜票。圖／何欣純競選總部提供

何欣純昨天上午七時接連走訪建國市場、向上市場，前晚北屯車掃後還為支持者簽名到晚上十點。她說，連日「鐵人行程」奔波，讓喉嚨越來越沙啞，但看到支持者清晨就到場等候，反而更要保持體力，不能讓大家失望。她也提到，前晚北屯車掃，許多鄉親在寒風中守候，感謝市民一路相挺，自己一定會承擔大家的期待。

民進黨立委王世堅昨到台中輔選時，也以「通過考驗，邁向勝利」八個字為何欣純加油打氣。他呼籲選民支持何欣純，最後關頭仍應踴躍投票。