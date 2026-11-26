台中市爭好氣聯盟等環保團體昨齊聚市政府前廣場，呼籲市長候選人共同簽署無煤中火承諾書，支持修改空氣汙染防制法，明訂中火燃煤機組退場時間。國民黨市長候選人江啟臣派員到場，代為遞交承諾書，民進黨候選人何欣純未派員，表示樂於回應市民訴求，已提出很多相關政見。

環團提出的「健康市長、氣候市長」承諾書，包含春節期間無煤中火、上任後三個月內成立健康台中委員會及淨零台中委員會、在學校公園醫院等地設置空品感測器、在城市熱點設置噪音監測器、二○三○年前市區公車完全電動化、上任後三年內完成高風險地區民眾健康評估、全力促成二○二八無煤中火。

台中爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，近日立院在審查空汙法廿八條與三○條的修法，其中就有二○二八無煤中火，環團全力支持修法，並且希望燃煤機組退場後，轉為備用機組的程序徹底法制化，設下嚴格的啟動標準，絕不能讓政府隨意啟動備用機組。

岳祥文指出，經濟部與台電不斷用「燃煤機組退場恐導致缺電」恐嚇人民，但數據顯示，燃氣機組上線加上高汙染褐色產業退場後，電力已經有餘裕；本次修法更重要的是賦予台中市政府實質權力，能決定是否核發操作執照給燃煤機組，無論誰當市長都能用最高標準監督中火。

江啟臣競總由副主委王育敏代為出席，遞交江簽好的承諾書，何欣純競總未派人到場。岳祥文說，整個聯繫過程中，何團隊未給予積極回應，直到廿四日晚間十時許，才傳訊息說「樂意正面回應」；四年前代表民進黨參選市長的蔡其昌，都願意派員簽署二○二九無煤中火承諾書，環團希望何重視人民聲音。

何欣純競總回應，溝通過程遭到誤解，樂意正面回應民團訴求，也已針對承諾書中各項要求提出相對應政見，包含成立高溫辦公室、持續推動以氣汰煤、力拚無煤中火提前達標、加速推動公共運具電動化等等，若上任市長會提出具體作法，守護市民健康與環境永續。

環團指出，中火今年以來「煤氣雙燒」，今年PM二點五排放量較去年同期增加百分之十三。台電表示，台中電廠近年空汙減八成、碳排減近四成；今年兩部新燃氣機組上線後，一至八月各項空汙排放再降百分之六至十七。台電反駁民團引用的國外推估係數可信度低且與實際不符，強調中火減汙占全市近八成，盼各界支持電廠轉型。