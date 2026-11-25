嘉義市長選戰倒數，藍白共推市長候選人張啓楷晚間，重返「路邊小解」風波發生地眷村經國新城，參加「四里同心團結大會」，向鄉親拜票催票，事件選前延燒，綠營以台語諧音「棒流」嘲諷，張啓楷再度走進事件發生地，除展現地方支持，也被視為選戰危機後回防行動。

張啓楷由眷村自強、翠岱、致遠及培元等4位藍營里長及候選人陪同站台表示，他有做錯的地方，一定會改進，再次向鄉親表達感謝。他強調，經國新城是嘉市的蛋黃區，也是市區中的市區，未來發展還有很大空間，當選後會與地方攜手合作，為社區爭取更多建設發展。

他說，2年多前擔任立委到經國新城拜訪3、40次，與地方建立深厚情誼，今天就像回家探望家人，他強調，自己與地方是生命共同體，更像一家人，感謝4位里長及地方人士長期支持。張啓楷呼籲，這次選舉希望4個里團結支持，讓4位里長都能高票當選，藍營西區提名3位議員候選人，不要缺任何一席。市長、議員及里長選舉都能全面勝出，打出「全壘打」。

經國新城大老、80多歲的國民黨前議員陳文齡說，張啓楷是嘉義子弟，曾就讀嘉義高中，是他擔任教官的優秀學生，張啓楷具有接棒市長黃敏惠、延續幸福市政建設的能力。針對張啓楷路邊小解風波，陳文齡緩頰說，年紀大了都有可能遇到類似情況，而且張啓楷已經公開道歉3次，也繳交罰款，希望選民原諒。

晚間眷村經國新城四里同心團結大會，眷村居民出席踴躍，場面熱鬧，黃復興黨部主委魏孝智、國民黨市黨部副主委國恕強、藍營提名尋求連任的議員黃思婷、鄭光宏到場拜票致詞，提前離去，未與隨後到場的張啓楷同台。