澎湖縣長選舉28日投票，選戰進入最後倒數，各陣營紛紛以車隊掃街做最後衝刺，民進黨候選人吳淑瑾及無黨籍候選人葉竹林，今天都頂著東北季風車掃拜票，國民黨候選人陳振中明天也將舉行車隊大遊行，從西嶼一路掃到馬公。

吳淑瑾今天上午車掃白沙、西嶼，下午轉往澎南，她提到沿途遇到巡迴菜車，採買的婦女見到她，開心比出「4」，也有在庭院泡茶的民眾，見車隊經過起身比4，讓團隊士氣大振，形容「4氣如虹」，但她選前衝刺不敢懈怠，懇請鄉親幫忙催票、拉票、固票，彼此提醒出門投票「讓淑瑾來為鄉親服務」。

葉竹林今天也舉行車隊掃街，近百輛汽車與重型機車集結，約300名支持者與團隊成員參與，葉竹林偕同夫人歐懿文站上宣傳車，沿途向鄉親揮手致意，車隊懸掛競選旗幟，行經澎湖跨海大橋等地。

葉竹林在活動結束後感謝參與車掃的支持者與工作人員，說每一份鼓勵與關懷，他與夫人都點滴在心，他選舉期間陸續透過下鄉開講、地方座談、政見發表與掃街拜票說明縣政理念，議題涵蓋離島交通、醫療照護、社會福利、漁業發展與四季觀光，也提醒民眾提前安排投票時間。

陳振中則預告，明天上午7時30分至下午4時30分將在澎湖舉行車隊大遊行，從西嶼出發，途經白沙、湖西，最後進入馬公，以一整天的時間走完澎湖本島。