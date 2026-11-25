新北市議員選舉投票倒數3天，汐萬金選區候選人各自衝刺。蔡美華今邀立委王義川、李坤城接力陪同車隊掃街，其他候選人也各自拉票，希望在28日勝出，進入市會問政。

新北市議員第11選區應選4席議員，並有9人參選，候選人名單為郭書成（無黨籍）、何元楷（國民黨）、張錦豪（民進黨）、黃瑞傳（無黨籍）、白珮茹（國民黨）、蔡美華（民進黨）、陳語倢（民眾黨）、陳竹音（勞動黨）、劉財鑫（無黨籍）。

蔡美華今由王義川、王坤城陪同拜票，她說，未來有兩名立委在中央協助爭取資源、盯緊汐東線捷運進度，她將在議會持續監督追蹤，中央與地方攜手，讓汐東線加速落實。

蔡美華說，期盼未來同黨市長候選人蘇巧慧進入市府主政，她進議會。她有中央單位和立法院的歷練，累積政策規畫、跨部門協調及地方服務經驗，有信心為汐金萬爭取更多資源。

張錦豪在臉書上傳前立委賴品妤的推薦影片，指他曾和她配合成就汐東線、基隆捷運雙核定、中山高康寧街南下匝道加速落成啟用，並改善汐萬金學校環境。

白珮茹則是在臉書上傳新北市長侯友宜的推薦影片，白說，侯肯定她最關心交通，推動汐東線優先施工、吉林街及康寧街拓寬， 汐東線因為有她的堅持，才能優先動工。

何元楷今在臉書表示，立委廖先翔「力挺接班人何元楷」，未來他若進入議會，廖在中央爭取資源，他在地方把鄉親的需求一件一件跟進，服務更到位。

陳語倢表示，選前倒數最後關鍵時刻，民眾黨創黨主席柯文哲明天將再次來到汐止，陪她以車隊掃街。她沒有龐大地方派系、財團當靠山，一路走來靠的是一雙腳、一份堅持及願意相信她的鄉親。