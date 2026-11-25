賴清德總統今天晚間出席民進黨台中市長候選人何欣純在北屯舉行的造勢晚會，他肯定她在地方服務的表現，同時談及無人機產業推動與國家安全，回顧地方基層互動與服務經驗，提到民眾有需求時服務處即時協助，並肯定何欣純長期在地方耕耘、服務不分你我、不計較派系與立場，展現踏實做事的態度。

賴清德指出推動無人機與相關產業發展的重要性，強調這攸關國家安全與整體布局，期盼凝聚力量向前推進，並呼籲各界共同關注與支持。

台中市長候選人何欣純（前右一）今天晚間在北屯出席造勢活動，與民眾互動熱絡。記者黃仲裕／攝影