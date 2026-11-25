選戰倒數，桃園市長張善政今晚透過臉書再向行政院長卓榮泰喊話，指卓日前赴桃園輔選時稱，若民進黨桃園市長候選人黃世杰當選，中央會全力支持桃園重大建設，讓他相當失望。張質疑，若桃園市民的選擇與卓不同，中央支持是否就會不同？他並點名龍科三期等多項建設仍待行政院核可，呼籲卓放下黨派之見，「一起為桃園做事，就這麼困難嗎？」

張善政表示，卓榮泰日前來桃園輔選，為了抨擊他，指龍科三期是桃園市府延宕，殊不知核定公文目前仍躺在卓的桌上，已歷時2個月。他說，等待行政院點頭的遠不只龍科三期，還包括桃園年輕人期盼的「可負擔住宅」。

張善政指出，攸關市民居住安全的公寓大廈輔導管理自治條例已經等了510天；桃園鐵路地下化修正計畫，扣除國發會審查時間，也歷經358天才獲得核定。他質疑，卓日前稱若黃世杰當選，中央會全力支持桃園重大建設，「如果桃園市民的選擇和卓院長不同，中央對桃園建設的支持，是否也會有所不同？」

張善政提到，卓榮泰來桃園造勢當晚，他曾傳訊息給行政院表示，自己任內4年與政院雖屬不同政黨，但桃園市府一向就事論事，從未與政院有過泛政治化的議題與對立，「這是事實，也是我的真心話。」

張善政表示，自己也曾擔任行政院長，當年台南、高雄登革熱疫情嚴重，2位市長建議在南部設立登革熱防治研究中心，他鼎力支持，因為這是南部民眾的需要；後來台南發生大地震，他也幾乎將全數精力放在協助救災，只要是市府與災民所需，都要求相關單位全力協助。

張善政說，他從不會問縣市首長是誰、是什麼顏色，「因為不管是藍還是綠，大家都是台灣人。」他理解行政院長面對的政治壓力，但行政院長仍應具備不看政黨、只為人民的基本原則，這不是做不到，而是願不願意堅持。

張善政強調，桃園還有許多攸關市民福祉的案子等待行政院核可，期盼卓榮泰儘快同意對桃園有幫助的政策，「把地方建設當成選舉籌碼的算計，終究只會換來民意的反噬。」