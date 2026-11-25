賴清德總統今晚出席「台中團結之夜」造勢晚會，表示台中市是全台人口第二多的都市，條件非常好，但現任市長盧秀燕8年任內留下許多問題，應該要換黨執政；他也強調，若國民黨候選人江啟臣當選，立法院副院長位子空出來，藍營立委傅崐萁就會當上副院長。

賴總統說，台中是非常重要的城市，往北是北部政經中心，往南是南部重工業農業中心，台中就是台灣的心臟；前總統陳水扁時代，提出「台中3個第三」，分別是第三個直轄市、第三個國際機場與第三個科學園區，完成後台中發展愈來愈好，人口突破285萬，已經是台灣第二大都市。

賴清德總統指出，民進黨每次提名的台中市長候選人都是一時之選，4年前提名蔡其昌遺憾落選，他覺得很可惜，也很意外，因此向台中人請教，得到2個原因：第一，蔡當時是立院副院長，若繼續留在立院，就能為台中爭取預算；第二，盧前4年雖然沒什麼成果，還是再給她4年表現看看。

賴總統認為，這就是台中人的智慧，既然如此，應該繼續發揮這樣的智慧，江啟臣就是現任立院副院長，不如讓他繼續留在立法院，何欣純來當市長；尤其現任副院長若離開立法院，新的副院長就是花蓮的傅崐萁，這樣好嗎？

賴清德總統說，關於第二個理由，盧秀燕任內更改前任市長林佳龍的捷運藍線規畫，導致現在1公分沒蓋，又發生食安、公安、校安問題，垃圾堆積如山，更在去年成為非洲豬瘟破口，8年下來表現不佳，市民應該要支持何欣純擔任新的市長。

賴總統表示，何欣純是非常溫暖且認真打拚的人，當議員的時候替災民送沙包，台北市長候選人沈伯洋母親過世，她接住了沈的悲傷，更是在立法院向江啟臣6度鞠躬，只為了替台中爭取無人機產業發展的機會；以何3屆議員、4屆立委，20多年的歷練，絕對會是第一名的市長。

賴清德總統向市民請託，何欣純若當選，對台中更好，台中市民會更幸福，台中也可以發揮中部最重要直轄市的功能，帶領其他縣市，區域治理會更好，無人機產業可以發展，保護台灣國家安全、經濟永續；剩下最後2天，拜託大家繼續為何催票，台中欠你一票。

賴清德總統今晚出席「台中團結之夜」造勢晚會，表示台中市是全台人口第二多的都市，條件非常好，但現任市長盧秀燕8年任內留下許多問題，應該要換黨執政。記者黃仲裕／攝影