民進黨今天晚上在台中舉辦「台中團結之夜」造勢晚會，現場喊出超過1萬人。賴清德總統、行政院長卓榮泰等人都到場支持，民進黨台中市長候選人何欣純表示，11月20日「洋流慧聚，杰伴童行，迎向欣時代」達成中捷單日運量7萬6000人次，創下史上最高紀錄。

「台中團結之夜」造勢大會今天晚上在中捷北屯總站附近，天空中不時飄下微雨，難擋支持者熱情，晚會6時半開始，6時許已經有許多民眾陸續入場。大會邀請到台灣知名男聲合唱團八角塔，以及台語歌王施文彬先後上台演唱。

補教名師呂捷上台致詞，表示台中是台灣第二大城市，但近年治安讓全台灣看笑話；高雄也曾經選出一個只會「發大財」的市長，導致被全台灣取笑，台中這次要選對人，不要跟高雄一樣被笑。教育部次長張廖萬堅說，如果何欣純當選，明年他就能一起來台中打拼。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，不只市長，議員也要統統選上，不然何欣純就要面對朝小野大的困境，像自己一樣，每天在立院跟院長韓國瑜、藍白黨團總召傅崐萁、陳青龍陪笑；這次選舉綠營一開始被說蟑螂老鼠，又被說下流人渣，他們不是不生氣，而是吞下這口氣，等到11月28日再用選票反擊。

蔡其昌指出，政治有黑暗面，許多人不關心政治，是因為只看到選舉的抹黑、對立這些黑暗面，但這次選舉不一樣，非常歡樂，他選舉20多年沒有這麼歡樂過，希望公民能因為這次選舉風氣改變，看到政治的光明面，開始關心自己的國家與社會。

晚上7時許，主持人喊出「現場達到1萬人」。何欣純8時10分許進場，回憶11月20日晚上「洋流慧聚」造勢晚會結束，新烏日捷運站人龍一圈又一圈，當天創下台中捷運單日最高運量，高達7萬6000人次；捷運路網非常重要，她若當選，一定會讓捷運建設效率拚第一。

何欣純細數六心社福政策，涵蓋兒少、青年和長輩等等，再次請支持者替她闢謠，絕對沒有當選後取消老人健保補助一事；她也會成立青年局，並協助中小微企業轉型。何說，她對台中感到驕傲，很多市民努力打拼，市府應該與市民站在一起打天下，並與中央合作找資源，打造更好的環境。